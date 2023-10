Zangari condannato: "Ma non aveva legami con la cosca"

La difesa di Valter Zangari – finito in carcere dopo una sentenza passata in giudicato nell’ambito del processo Aemilia per false fatturazioni (senza l’aggravante mafiosa) – impugnerà il rigetto dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Zangari era stato invece assolto (sempre per reati fiscali) dal processo Camaleonte a Venezia. Il pentito Giglio che controllava le aziende di cui Zangari era un prestanome, aveva dichiarato che non conoscesse nessuno della cosca. "I collegamenti con la ‘ndrangheta erano fin dalla sentenza di primo grado, del tutto inesistenti", puntualizza l’avvocato Raffaella Pellini.