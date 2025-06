Zanicchi, un’estate rock: "Farò concerti ovunque"

"Che bello tornare a casa!". Iva Zanicchi accolta da una vera e propria standing ovation, martedì, sul palco di Radiobrunoestate, dove ha portato il suo nuovo e travolgente singolo estivo ‘Dolce far niente’ (Time records) accompagnata da A-Clark e Vinny. Un brano che è un mix di afro e house, al servizio della voce dell’Aquila di Ligonchio, una delle Signore della musica italiana, più amate dal pubblico e più popolari.

"Mi piace collaborare con i giovani musicisti – racconta Zanicchi –. Per l’estate ho in programma un po’ di concerti in giro per l’Italia, perché amo stare in mezzo alla gente", racconta, scortata dal suo staff e dalla bellissima nipote Virginia. Appena rientrata da un concerto con Al Bano in quel di San Pietroburgo ("Al mio amico Al Bano che mi ha invitato, non potevo dire di no"), la ‘zingara’ della canzone italiana sente l’importanza del suo ritorno a Reggio, la sua città. "Venendo qui in piazza, sono passata dai luoghi che hanno scandito la mia vita e la mia adolescenza. Il Teatro Ariosto dove ho partecipato al mio primo concorso canoro che si chiamava ‘Disco d’oro’ nel ‘61 e poi, via Roma dove abitava il mio maestro di musica Bertani. Ma i ricordi mi riportano anche alle vasche in via Emilia da ragazzina".

Un bagno d’affetto su e giù dal palco per l’infaticabile Zanicchi che ha concesso selfie e dispensato abbracci a tutti i fans. Amatissima anche dai colleghi, come Francesco Gabbani e Cristina D’Avena, tra i protagonisti dell’affollatissimo concerto che la fermano per un abbraccio e una stretta di mano. "Lo dico sempre ai miei coetanei: tenete viva la curiosità e non arrendetevi, andate a ballare, fate delle passeggiate, uscite con gli amici". Parola di Iva.