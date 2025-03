Zanin ha inaugurato ’Acacia’

Si è inaugurato ieri a Palazzo dei Musei ‘Acacia’, intervento artistico di Marco Maria Zanin, curato da Irene Biolchini, Alessandro Gazzotti e Giada Pellegrini, all’interno della collezione di Paletnologia. Il progetto, realizzato dal Comune con il sostegno del PAC2024, rappresenta un "importante riconoscimento a livello ministeriale e dunque una bellissima notizia per il nostro museo", dichiara Marco Mietto, assessore alla Cultura. L’artista riconosce in Acacia un esperimento "che innesta, all’interno di una collezione archeologica ottocentesca, una narrazione personale che interroga il senso del lutto e della memoria nel presente". Attraverso scultura, fotografia, ceramica, bronzo, vetro e tessitura, l’artista costruisce un corredo funebre contemporaneo, in cui i manufatti si relazionano con i reperti archeologici. Visibile fino al 27 luglio. l.m.f.