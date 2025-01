Zanni: "La sede di Forza Nuova offende la città"

"L’annuncio dell’apertura di una sede di Forza Nuova a Reggio, città medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, è un atto provocatorio che offende la memoria di chi ha dato la vita per questi valori". Lo ha detto il presidente della Provincia Giorgio Zanni nel suo discorso istituzionale al Valli toccando il tema attuale di dibattito dell’annuncio – anticipato dal Carlino nelle settimane scorse – da parte del leader di Fn, Roberto Fiore "arrivato proprio – ha evidenziato il numero uno di Palazzo Allende – il 28 dicembre, giorno dell’anniversario dell’eccidio dei sette fratelli Cervi".

Zanni ha continuato nel suo affondo: "Partigiani reggiani e reggiane come Giacomina Castagnetti, Giglio Mazzi, Giacomo Notari, che quest’anno ci hanno salutato per l’ultima volta lasciandoci in dono i loro anni di lotta e di Resistenza ed i loro ancor più preziosi anni di testimonianza al servizio dei nostri giovani e della nostra comunità. Perché se è vero che la vita e la libertà sono i beni più preziosi che abbiamo, è la Resistenza che ci ha insegnato che per conquistarli serve il coraggio di scegliere da che parte stare".