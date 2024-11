Zannoni, gli studenti in protesta

"Abbiamo diritto a un ambiente consono - Qui per i nostri diritti anche con il gelo - È due anni che aspettiamo finestre". Lo si legge su un nuovo striscione di protesta esposto ieri mattina davanti alla scuola media Zannoni (foto), questa volta per mano di studenti di terza. Nell’edificio durante le vacanze natalizie saranno cambiate tutte le finestre, che sono pericolanti; e per ora sono state sigillate, ed aperti i sopraluce. Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, parrebbe che il riscaldamento non sia sufficiente a compensare il freddo che entra dai finestrini. Di questo si parlerà oggi nella riunione della Commissione scuola, la cui convocazione era stata richiesta dal gruppo ViviAmo Montecchio lo scorso 8 ottobre. Intanto il Comune sta cercando di individuare la responsabilità della grave situazione tra le ditte che una decina di anni fa si sono alternate nel cantiere della scuola.

f.c.