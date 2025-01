Zannoni, infissi rotti e infiltrazioni: "Quali le prescrizioni dei Nas?"

Il gruppo di minoranza Viviamo Montecchio chiede all’amministrazione di riferire gli esiti del sopralluogo di Ausl e Nas, sollecitato dagli esponenti d’opposizione, compiuto in dicembre nella scuola media Zannoni dopo che erano emerse infiltrazioni d’acqua nell’edificio e la pericolosità delle finestre. La questione è stata discussa nel consiglio comunale con il dibattito che si è ‘infiammato’ sull’ordine del giorno di Viviamo Montecchio per le criticità della scuola Zannoni. L’avvocato Filippo Borghi, capogruppo di Viviamo Montecchio, ha spiegato che "nonostante l’assenza di osservazioni da parte del Pd, durante la riunione dei capigruppo, la maggioranza ha presentato all’ultimo minuto un emendamento soppressivo volto a eliminare la ricostruzione della vicenda e le numerose mancanze dell’amministrazione rispetto alle infiltrazioni d’acqua e ritardi nella manutenzione". La minoranza avrebbe ottenuto l’impegno del sindaco e giunta a verificare "l’origine e cause delle infiltrazioni valutando lo stato di manutenzione del lastrico solare e adottando i provvedimenti necessari per risolvere il problema". E anche di relazionare sugli esiti del "sopralluogo di Nas e Ausl e sulle eventuali prescrizioni ricevute. Solleciteremo l’amministrazione affinché fornisca risposte concrete e assicuri la massima trasparenza".

Per Borghi inoltre "l’amministrazione, dimenticandosi di alcuni adempimenti previsti entro il 31 dicembre, ha sfruttato la seduta per discutere della revisione e razionalizzazione delle partecipazioni comunali oltre che di alcuni prelevamenti dal fondo di riserva. Il Comune detiene quote nella Cremeria Srl di Cavriago. Riteniamo che i tempi siano maturi per stilare un bilancio sui costi e benefici di tale partecipazione: abbiamo chiesto chiarimenti al sindaco il quale non ha saputo fornire alcuna risposta".

Matteo Barca