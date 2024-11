"Zannoni? Servono i purificatori". La raccolta firme di Rondani (FI)

Installare un purificatore d’aria per ogni classe, in alternativa alla soluzione adottata dal Comune. Lo propone Marco Rondani (foto) di Forza Italia per ovviare ai problemi determinati dalla rottura delle finestre della scuola media Zannoni, che sono state sigillate in attesa della sostituzione. Rondani lancia una raccolta firme online sulla piattaforma change.org sottoscrivibile gratuitamente.

"Leggere dei problemi della Zannoni, costruita solo dieci anni fa, è incredibile - sottolinea l’azzurro - Ma ancora più incredibile è il metodo scelto per risolvere il problema sanitario del ricircolo dell’aria, creato dalle finestre inutilizzabili. Smontare una parte della vetrata è sicuramente la scelta più semplice per il Comune, ma a causa della costante dispersione termica, stride con l’ideologia green che oggi si segue, e non tiene conto della presenza di alunni seduti in classe al freddo per 5 ore. Ecco perché ho aperto la raccolta firme".

"I purificatori potrebbero essere usati anche dopo la riparazione delle finestre - aggiunge - questo metodo, infatti, già utilizzato in molti edifici pubblici, pulirebbe l’aria costantemente e meglio rispetto all’apertura delle finestre una volta ogni 2-3 ore, trattenendo anche sostanze come virus, agenti inquinanti, allergeni e pollini".

f.c.