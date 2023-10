Zanzare fameliche, Usl: "Non disinfestiamo"

Sta facendo discutere a Guastalla la questione del proliferare delle zanzare, in particolare in parchi pubblici frequentati da molti bambini. All’ennesima richiesta di disinfestazione arrivata da alcuni genitori, dal municipio hanno risposto con la dichiarazione dell’Azienda Usl (in pratica la stessa usata oltre un anno fa per una simile situazione in una scuola d’infanzia a Correggio), in cui si sconsigliano trattamenti adulticidi anti zanzare in cortili e giardini di scuole, in quanto "i bambini sono soggetti particolarmente sensibili agli effetti tossicologici di tali prodotti", aggiungendo che "le zanzare difficilmente costituiscono un rischio sanitario per i bambini" e che "il ricorso ai trattamenti è possibile solo dopo aver richiesto l’autorizzazione al Dipartimento di sanità pubblica". Una risposta che però non ha convinto affatto molti genitori, gli stessi che hanno segnalato come in altre zone dell’Emilia-Romagna i trattamenti siano effettuati periodicamente.

E c’è pure chi segnala come la Regione, proprio per contrastare la diffusione del virus West-Nile (legato ad alcune specie di zanzare), già lo scorso anno aveva emanato delle disposizioni ben precise in materia, richiedendo "lotta antilarvale, controllo e sostegno alle attività dei privati, interventi straordinari in caso di manifestazioni all’aperto, manutenzioni e azioni mirate nei parchi pubblici". La stessa Regione ha indicato pure la necessità di "programmazione di interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone (oltre le 200 presenze) nelle ore serali in aree all’aperto". "Possibile che l’Ausl sconsigli ciò che invece viene sollecitato dalla Regione?", chiedono alcuni genitori.

Antonio Lecci