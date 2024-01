Zarantonello è il candidato del Pd: "Una squadra coesa e affiatata"

Da consigliere comunale ad assessore fino a candidato sindaco. È Simone Zarantonello, 50 anni, il candidato del Pd e del centrosinistra per sostituire Elena Carletti in municipio. Lo ha deciso l’assemblea Pd riunita al circolo Aperto, dove un centinaio di iscritti e simpatizzanti ha discusso su quanto emerso dalle consultazioni svolte negli ultimi mesi dal Pd. Zarantonello, attuale assessore a bilancio, sport e partecipate, è sposato, ha due figlie e da 27 anni lavora alla Coldiretti. Da sempre attivo nel mondo del volontariato, si è avvicinato alla politica con la nascita del Partito Democratico e ha iniziato la sua esperienza amministrativa nel 2014: prima come consigliere e capogruppo e poi come assessore.

"Offro la disponibilità – dice il candidato sindaco – per senso di comunità e spirito di gruppo convinto di saper mettere al centro gli interessi del nostro Comune con la forza e le idee di una squadra coesa e affiatata. In questi dieci anni di vita amministrativa abbiamo conseguito tanti risultati ma abbiamo anche costruito i presupposti per altri importanti obiettivi. Occorre dare continuità al lavoro svolto inserendo però anche forze fresche e idee nuove. Organizzeremo tavoli di lavoro verso un programma credibile e ambizioso". Durante l’assemblea, moderata dal segretario locale Alex Begliardi, si sono avuti gli interventi del sindaco Elena Carletti, a sostegno della candidatura di Zarantonello, e di alcuni consiglieri comunali in carica.

Antonio Lecci