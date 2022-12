Zatti ’supereroe’, un premio a Roma

L’Istituto scolastico Maria Ausiliatrice ha ricevuto la Menzione Speciale 2022 del Premio Vincenzo Crocitti International, a Roma, per essersi distinto nella realizzazione di un video che richiama la figura del santo Artemide Zatti, coadiutore salesiano, originario di Boretto, canonizzato il 9 ottobre nella Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco. Il video è nato in occasione delle giornate formative promosse dalla scuola per gli studenti della secondaria di I grado. Nel video Artemide Zatti è un supereroe e dà l’esempio di come affrontare con speranza e impegno ogni circostanza della vita, anche quelle che sembrano più difficili e dolorose. Il lavoro è stato ideato e realizzato da un gruppo di docenti della Scuola Secondaria di I grado.

nella foto le professoresse Lucia Rossi e Teresa Rasori