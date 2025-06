Zaynab Dosso ultima a Oslo, ma si prepara per Stoccolma

Non è stato buono il rientro alle gare all’aperto per Zaynab Dosso, l’atleta rubierese delle Fiamme Azzurre che nel mitico meeting di Oslo è arrivata ultima sui 100 metri, chiusi in 11’’26, nonostante il vento favorevole di 1,1. La Dosso ha staccato benino dai blocchi, si è allungata per una quarantina di metri, per poi cedere al rientro delle altre. Notevole il 10’’89 dell’oro olimpico, Julien Alfred; la Dosso ci riprova in terra scandinava, domani a Stoccolma, diretta Rai alle 19,40.

Ma questo è un week-end interessante anche a livello italiano, perché oggi e domani si disputano i campionati italiani per società: a La Spezia è di scena la finale A Bronzo, con i ragazzi dell’Atletica Reggio e con le ragazze della Self Montanari e Gruzza. A Borgo Val Belluna si disputa invece la finale B, con i maschi della Self. A Brescia si disputano le finali Oro, con Siria Bigi e Lorenzo Blundetto nel salto con l’asta, Giovanni Cellario e Alexandru Zlatan nella 4x100 e Lucia Cantergiani nel salto in lungo e nella 4x400, ovviamente con maglie non reggiane. Tornando alle finali delle nostre squadre, l’Atletica Reggio potrà schierare Yassin Bouih sugli 800 e 3000 siepi, in quanto per regolamento i militari possono gareggiare con le società civili da dove provengono. Altri nomi sparsi che hanno notevoli possibilità di podio, per la Self Sara Cantergiani, Vivian Osagie, Kevin De Jesus, Alessandro Bellelli, Giuseppe Petrolo e Samuele Paganelli. Per l’Atletica Reggio, oltre a Bouih, i più forti paiono Nicolò Cornali e Thomas Algeri. A Castelnovo Monti si disputano i campionati regionali di prove multiple ragazzi e cadetti, presenti Atletica Reggio, Self e la società organizzatrice di Nino Teggi e Maria Azzolini, sempre attenta alle nuove leve. In settimana si sono disputati due importanti meeting a Sasso Marconi e a Fiorano, con numerosi successi reggiani.

Da Fiorano è forse uscito il risultato migliore, con Sofia Ferrari della Corradini che ha confermato di essere sulla strada buona. Con 9’57’’94 ha stabilito il nuovo primato provinciale juniores sui 3000, terzo tempo di sempre a livello regionale. Impressiona anche Cristian Menozzi, il cadetto della Self non ancora quindicenne e al suo primo di atletica leggera, che vince a Sasso Marconi sui 1000 in 2’39’’55 e a Fiorano sui 2000 in 5’57’’78. Non molla mai Antonio Tallarita, che a Saronno ha disputato un’ultra maratona di 24 ore, valida come campionato italiano in pista. È giunto terzo assoluto e primo di categoria. Domani, con partenza e arrivo presso il parco Biasola, 41ª Strachiviol, competitiva e non oltre che giovanile, sulle distanze di km 4 e 10.