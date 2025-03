Zaynab, quale medaglia ci regali?. Per l’oro è questione di centesimi

Tutto in un giorno, anzi, in poche ore, visto che ai campionati europei indoor d’atletica leggera in corso in Olanda ad Apeldoorn, Zaynab Dosso, in diretta Rai, correrà le batterie dei 60 alle 12, la semifinale alle 16,15 e la finale alle 18,35, con tre turni in nemmeno sette ore. Può vincere la medaglia d’oro? Diciamo che ci sono quattro ragazze nettamente al di sopra delle altre: la svizzera Mujinga Kambundji (32 anni) ha il miglior tempo stagionale in 7’’03, seguita dalla Dosso con 7’’05, dalla lussemburghese Patrizia van der Veken (25) in 7’’07 e dalla polacca Ewa Swoboda (27) in 7’09’’.

Teoricamente l’ordine di valore e di forma è proprio questo, ma i due centesimi che dividono la 25enne rubierese dalla svizzera possono essere colmati anche con un’ottima partenza. Di contro la quarta, la Swoboda, ha una grandissima esperienza internazionale che potrebbe far valere oggi in Olanda.

Il quinto tempo d’accredito ce l’ha la tedesca Alexandra Burghardt (30) con 7.13 che pare lontano dal podio. Il record italiano è della Dosso con 7.02 ottenuto l’anno scorso, europeo e mondiale sono di Irina Privalova, (Unione Sovietica) colto due volte in 6.92 nei primi anni ’90. La Dosso parte nella quarta batteria (su cinque) con queste avversarie: Maria Mihalache (Rou) stagionale 7.30; Karolína Manasová (Cze) 7.17; Carolle Zahi (Fra), 7.20; Polyniki Emmanouilidou (Gre) 7.24; Amy Hunt (Gbr) 7.18; Ann Marii Kivikas (Est) 7.31; Thea Parnis Coleiro (Mlt), sedicenne con personale di 7.74. Passano il turno le prime quattro di ogni batteria, oltre a quattro tempi di ripescaggio.

Ad Ancona. Piccole Dosso… crescono nelle gare interregionali indoor per rappresentative cadette, con quella emiliana-romagnola guidata da Luca Bertoli. Per l’Atletica Guastalla Reggiolo, oggi in pedana Elettra Maccari nel salto in lungo ed Emma Spinazzi nel triplo. Per la Self Montanari & Gruzza, Cristian Menozzi corre i 600, Luca Bonini i 200 individuali di cui è primatista regionale in 22.53 e la staffetta 4x200. Oggi, a Parma, campionati regionali ragazzi.