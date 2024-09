Zero gol, zero assist, tre tiri: cercasi Gondo

Cercasi Gondo disperatamente. Non è mai stato un bomber e si sapeva. In Serie B, infatti, al massimo ha segnato 7 reti (in 34 partite, con l’Ascoli nel 2022-2023) ma adesso il centravanti ivoriano sta offrendo troppo poco anche in termini di utilità. Zero gol, zero assist e una serie di statistiche che sottolineano come il suo apporto sia quasi impalpabile. È sceso in campo in tutte e cinque le partite di campionato (4 da titolare, per 351’ totali) con una media di 70 minuti ad incontro, ma il contributo ‘numerico’ è stato avvilente.

Partiamo dai dribbling: 11 tentati e 3 riusciti (27,2%). Proseguiamo con i passaggi: 64 tentati e 41 riusciti (64%), ma con una percentuale che crolla fino al 33% per quel che riguarda i passaggi corti; quelli che il più delle volte vengono effettuati nello ‘stretto’ e che risultano decisivi nella manovra degli ultimi 20-30 metri.

La media dei tiri a partita dice 1,6 a gara e crolla fino a 0,6 per quel che riguarda i tiri in porta. In poche parole nei 351’ che ha avuto a disposizione, Gondo ha calciato nello ‘specchio’ avversario appena tre volte. Anche nelle azioni ‘per la squadra’ la sua stella non brilla: palle recuperate 3 (0,6 a gara), duelli aerei vinti 4 (0,8).

Un po’ meglio sta facendo il suo alter ego Vido che - anche se con il Sudtirol è stato schierato al posto di Maggio, in un ruolo che forse non gli si addice –dialoga meglio con la squadra, grazie a una tecnica superiore. Per lui ci sono 5 presenze (2 da titolare e 3 da subentrato) con zero gol e un assist, per una media di 36 minuti ad incontro. Ha giocato meno della metà del compagno, ma prendiamo in esame le stesse statistiche, partendo dai dribbling: uno tentato e riuscito (100%). Poi i passaggi: 48 tentati e 41 riusciti (85,4%) e con una percentuale che resta eccellente per quel che riguarda i passaggi corti, pari al 71%.

La media dei tiri dice 1 a gara e 0,4 nello specchio: Vido ha quindi tirato in porta 2 volte in 182’, meglio delle 3 in 351’ di Gondo. Inferiore invece l’apporto palle recuperate (0,2 a gara, anche se pesa quella a Vieira a ‘Marassi’ per l’assist a Vergara) mentre siamo circa sulla stessa linea per nei duelli aerei: 3 in totale (0,6 a gara).

La bilancia in questo momento pende dalla parte di Vido che ha più accuratezza nei passaggi nello stretto (71% contro il 33), in proporzione tira di più in porta e ha (almeno…) fornito un assist. Per il salto di qualità però serve di più da entrambi.