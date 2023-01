Zona 30 tra il casello e l’area industriale

di Francesca Chilloni

Zona 30 kmh alle porte di Campegine per rendere meno impattante il transito delle migliaia di veicoli pesanti che in un anno si spostano tra il casello autostradale della A1 e la zona industriale di Caprara, dove hanno sede importanti aziende come le Cantine Riunite.

Entrerà in vigore stasera l’ordinanza che introduce il limite dei 30 chilometri all’ora lungo via Marconi, nel tratto compreso tra la Strada provinciale 111 e il cavalcavia che si trova tra viottolo Fontana e la rotatoria tra via Marconi, via Kennedy e via San Nicola. Un provvedimento che, spiegano dall’amministrazione comunale, è stato introdotto "a tutela della sicurezza lungo uno degli assi viari principali del territorio campeginese, interessato soprattutto dal transito di mezzi pesanti diretti verso la zona industriale. In particolare, il tratto interessato dal nuovo limite di velocità presenta una situazione di ammaloramento della pavimentazione stradale, con dissesti del manto e cedimenti della banchina".

L’ordinanza che introduce il nuovo limite (valido per tutti i veicoli in transito e in entrambi i sensi di marcia) entrerà in vigore dalle 23.59 di oggi, fino alla sua revoca. "Una scelta – spiega il sindaco Alessandro Spanò – che abbiamo preso alla luce delle condizioni attuali della strada e della tipologia dei veicoli che più la utilizzano. Elementi, questi, che rappresentano condizioni di pericolo per la sicurezza stradale e che hanno reso necessario un provvedimento per la regolamentazione del traffico veicolare. Per ovviare alla situazione, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria che saranno programmati quando le condizioni meteorologiche saranno meno rigide. E’ inoltre in corso di valutazione, per i prossimi mesi, la modifica della viabilità per i mezzi pesanti con l’introduzione di un senso unico con uscita degli stessi da via San Nicola".

Via San Nicola è una delle altre strade che immettono nella rotatoria all’ingresso della zona industriale e alcuni mezzi la usano come bretella, transitando in mezzo alle case. Il casello autostradale Terre di Canossa-Campegine è stato inaugurato nell’aprile 2008, al centro di un nuovo reticolo di strade come l’asse nord-sud dalla Val d’Enza alla Bassa e altre nuove bretelle, come la Variante della Lora (tra Campegine e Castelnovo Sotto). La crescita delle attività produttive e di servizio nell’area medio padana, e in particolare attorno al casello, rendono necessario un nuovo potenziamento delle infrastrutture: il tanto atteso parcheggio all’uscita della A1, nuove strade per allontanare il traffico dagli abitati, la stessa Via Emilia Bis.