Zona Fontanesi, di nuovo il caos. Esplodono botti e fuochi d’artificio. Due bande di giovani si affrontano

di Giulia BeneventiAllo scoccare della mezzanotte di tra venerdì e ieri, un inaspettato spettacolo pirotecnico è andato in scena in piazza Fontanesi. Un ’effetto Capodanno’ che però non ha divertito nessuno. Alcuni ragazzi stranieri hanno fatto scoppiare dei botti sotto ai tavoli e hanno acceso i fuochi d’artificio, che sono arrivati prima a sfiorare le chiome degli alberi della piazza e poi pericolosamente vicino ai clienti. Appena due ore dopo, altri giovani hanno iniziato a spaccare bottiglie a terra così, per gioco. Quando due lavoratori dei locali vicini sono intervenuti, li hanno minacciati e hanno lanciato il cellulare di uno dei due in mezzo alla piazza.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e polizia di Stato. Uno schieramento impegnato fin da subito, e non senza fatica, a sedare le tensioni tra due gruppi di giovani. Non si registra per fortuna nessun ferito, nè in conseguenza dei fuochi d’artificio né per risse o scontri. Tanto caos, quello sì, e soprattutto l’amarezza di assistere allo stesso copione di appena due weekend fa.

I FATTI

È un qualunque venerdì sera di inizio estate in piazza Fontanesi. Le distese dei locali sono piene di gente tra cocktail e camerieri che gravitano col vassoio a mezz’aria. D’un tratto si sente uno scoppio, poi un altro. Tutti si rivolgono verso il centro della piazza, il rumore arriva da lì.

Una manciata di secondi e in quei pochi metri quadri si crea il vuoto, si sente qualcuno urlare mentre la maggior parte delle persone è impegnata ad allontanarsi alla svelta verso il perimetro del piazzale.

L’atmosfera si scalda subito e poco distante, davanti al locale Dimmelotu, la massa si accerchia attorno a dei ragazzi che iniziano a spintonarsi. Partono le chiamate alle forze dell’ordine, i titolari dei vari locali cercano di tenere a bada i ragazzi mentre arrivano le forze dell’ordine. La corrente dei presenti fluisce poi verso piazza XXIV Maggio e via Gazzata, perchè qui il confronto tra i due gruppi (italiani e stranieri) si fa più acceso.

Tante urla, altri spintoni, oggetti che volano. A fermarli sono sia gli amici dei rispettivi gruppi che le forze dell’ordine. Diversi residenti della zona scendono in strada, dichiarandosi esasperati, e l’opinione di chi in piazza ci lavora non è diversa.

Tant’è vero che solo un paio d’ore dopo, attorno alle quattro del mattino, altri ragazzi (sempre di origine straniera e alcuni protagonisti anche del caos precedente) iniziano a spaccare delle bottiglie di vetro a terra in piazza, senza nessuna apparente ragione. Luca Braglia, titolare del Borsalino, è lì vicino con un collega. Provano a dire loro qualcosa, li filmano col telefono per documentare cosa sta succedendo. Al che i ragazzi si avvicinano e li minacciano con le bottiglie rotte, prendono il cellulare di Braglia e cancellano foto, video e messaggi. Per finire, lanciano il telefono in piazza. Sul posto, di nuovo, i carabinieri. "Oltre a tutto quello che è già successo – dice Braglia – si aggiunge il problema e il timore di essere di nuovo presi di mira anche in futuro".

IL PRECEDENTE

Due sabati fa, 31 maggio, in piazza Fontanesi è scoppiata una rissa tra giovani di origine straniera. Uno di loro si è poi lanciato dietro il bancone di Bottega 39, in piazza XXIV Maggio, mentre gli ‘avversari’ avrebbero tentato di colpirlo lanciando dentro il locale una bottiglia.

Anche in questo caso, nessun ferito e un gran caos, ma il comitato Fontanesi (che riunisce i titolari dei locali della piazza e vie limitrofe) ha detto basta. Il succo è semplice: vogliono un presidio fisso delle forze dell’ordine in piazza, altrimenti episodi come questo rischiano di diventare la norma. E ciò che è successo ieri ne è la dimostrazione.