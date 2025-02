’Zona rossa’ divisiva. Cisl plaude, Rec critica. Tarquini: "Serve di più"

C’è chi plaude alla sperimentazione delle ’zone rosse’ annunciata venerdì dalla Prefettura e chi, invece, storce il naso di fronte a una misura che oltre l’aspetto impositivo non offrirebbe una reale soluzione. Il tema aveva già polarizzato il dibattito: trattasi di un’ordinanza della durata di tre mesi che interessa alcune zone del centro storico e il quartiere della stazione. Lo scopo è aumentare la sicurezza allontanando soggetti pericolosi o, di base, molesti.

Una misura "nata espressamente per intervenire nelle zone di spaccio, proprio quello che è diventata la stazione di Reggio – dice Cisl –. Vigileremo senza fare sconti sul suo funzionamento e la sua resa". Per Cisl Emilia Centrale "il diritto alla sicurezza è fondamentale e la sua mancanza colpisce soprattutto la parte più debole della popolazione". Il sindacato garantisce poi al sindaco Massari "tutto il supporto" necessario: "Possiamo vincere questa partita. Reggio deve crederci, restando unita e sbarrando la porta a chi cerca di trasformare la rigenerazione della zona stazione in una battaglia politica".

Ed è proprio dal fronte politico che ieri, sulla scia delle dichiarazioni di Federica Zambelli (Città Migrante), Reggio Emilia in Comune ha detto la sua: "Abbiamo sostenuto la coalizione di centrosinistra ora al governo della città – si legge in una nota – ma ciò non ci esime dal prendere le distanze da provvedimenti nei quali non ci riconosciamo". Secondo Rec un approccio così "esclusivamente securitario" segue più l’intento di creare una sorta di "effetto ’wow’ in città" portano però con sé "il facilmente prevedibile effetto collaterale di spostare persone e problematiche nelle aree cittadine circostanti" senza risolvere nulla.

L’ordinanza della Prefettura è invece "senza dubbio ben accolta da chi, come il nostro gruppo civico, da tempo denuncia la gravità della situazione di degrado del centro storico" precisano gli avvocati Giovanni Tarquini e Carmine Migale (Lista Civica per Reggio Emilia e Associazione Reggio Civica). Questo non toglie però il rischio di limitare il tutto a una "cura palliativa": "C’è bisogno di una nuova e più incisiva presenza delle Forze di Polizia e di un raccordo costante con la magistratura inquirente e con quella giudicante per fare sì che gli autori dei reati vengano arrestati o allontanati dal territorio ed espulsi, se stranieri irregolari". Al contempo "occorre attivarsi per aumentare gli organici, a partire da quello della Polizia Locale". "È difficile immaginare – concludono – che le persone che su segnalazione dei cittadini verranno colpite da un ordine di allontanamento poi non continuino ad avere le stesse condotte moleste anche al di fuori della zona a loro inibita"