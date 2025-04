"Zona Rossa fino al 30 giugno". Esercito, 40 persone identificate

Come annunciato nei giorni scorsi, il prefetto di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa ha deciso di prorogare fino al 30 giugno prossimo l’ordinanza istitutiva delle cosiddette “zone rosse” nella zona stazione e in alcune parti della via Emilia e del centro storico della città. Il provvedimento, emesso il 10 febbraio, è in scadenza il 30 aprile prossimo. Intanto Cocciufa, insieme al sindaco Marco Massari, al questore e ai comandanti di Carabinieri e Gdf, ha portato un saluto ai militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure in stazione, che in una settimana di attività hanno identificato circa 40 persone. Il prefetto esprime apprezzamento "per le attività egregiamente svolte dall’esercito e per l’impegno profuso in collaborazione con le forze dell’ordine".

Con l’avvio di Strade Sicure, una pattuglia composta da tre militari staziona infatti in piazzale Marconi, con la possibilità di spostarsi lungo tutto l’asse ferroviario fino a via Turri e piazzale Europa. Si tratta di un presidio “fisso-mobile”, come lo ha definito il prefetto Maria Rita Cocciufa: una forma di vigilanza dinamica che unisce presenza costante e possibilità di movimento grazie al veicolo in dotazione, utile per effettuare controlli e identificazioni. L’obiettivo è chiaro e concordato: rafforzare il controllo delle zone più critiche e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Una sensazione, quella di sicurezza in città, spesso messa alla prova da episodi di microcriminalità che non smettono di bersagliare attività commerciali e privati cittadini. Un esempio su tutti sono i furti con spaccate alle auto in sosta, fenomeno che ormai ha purtroppo preso piede, in alcuni casi anche concentrandosi in zone precise della città. Per esempio, via Cecati: proprio ieri una lettrice ha segnalato il danno subito alla propria auto, che aveva lasciato nel grande parcheggio gratuito a due passi dal centro. "L’ennesimo atto vandalico – scrive – che a quanto pare l’assicurazione non è nemmeno intenzionata a coprire".