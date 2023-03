Zona sotto sequestro in via Imbreto, Mora ringrazia il commissario

Dopo le operazioni di sequestro dell’area agricola interessata da lavori considerati abusivi, in via Imbreto a Correggio, non mancano le reazioni della politica locale. Simone Mora (Correggio al Centro), candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, ringrazia per l’intervento del commissario prefettizio del Comune, "che si è prontamente attivato per il ripristino della legalità anche a seguito di nostre segnalazioni".

"Il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini – aggiunge Mora, insieme a Riccardo Rovesti della Lega e Gianluca Nicolini di Forza Italia – devono essere alla base di ogni buona amministrazione e saranno tra le priorità della lista di centrodestra che si presenterà alle prossime elezioni comunali in programma a metà maggio".

Da tempo i residenti segnalano i lavori in corso nonostante i divieti. E mercoledì è stato eseguito il provvedimento di sequestro dell’area. Che andrà comunque tenuta sotto controllo per verificare che vi sia un reale stop dei lavori, avviati dai proprietari con l’intenzione di realizzare una "microarea" residenziale.