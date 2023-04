Zona stazione, 32enne denunciato per spaccio di stupefacenti

Polizia in pressing in zona stazione. Un giovane di 31 anni è stato segnalato come consumatore mentr e 32enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

I controlli sono avvenuti lunedì: il 31enne è stato fermato nei pressi del bar Marconi con un modica quantità.

Appena ho notato gli agenti, l’uomo di 32 anni ha lasciato cadere un involucro contenente sostanza stupefacente di colore marrone. Aveva numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Gli agenti lo hanno perquisito e hanno trovato, all’interno della custodia degli Airpods, un involucro in cellophane termosaldato di colore verde contenente 0,6 grammi di cocaina. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Una pattuglia del Posto di Polizia di via Turri, unitamente a personale della Polizia Locale, ha identificato le persone che occupano il pedonale tra via IV Novembre e via Turri: Si tratta di 4 giovani regolari sul territorio nazionale ma senza fissa dimora: hanno ricevuto l’ordine di allontanamento perché intenti a bivaccare e ostacolare il pubblico passaggio.