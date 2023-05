Zona stazione al setaccio Blitz di finanza, carabinieri e polizia anche con i cani

Nuove attività di controllo nella zona della vecchia stazione di piazzale Marconi, con il reparto prevenzione crimine della polizia che ha eseguito servizi mirati tra via Turri, via Paradisi e piazzale Marconi, zone notoriamente teatro di vari tipi di reati. Agenti della questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza l’altra mattina in via Turri, con l’ausilio dell’unità cinofila di Castelnovo Monti, hanno fermato uno straniero di 28 anni che transitava nel sottopasso della stazione, trovato in possesso di un involucro con all’interno una sostanza erbacea di colore verde, risultata poi essere marijuana, per un peso di poco più di un grammo.

Lo straniero era pure colpito da un ordine di espulsione della questura di Modena.

E nei pressi dello skate park di piazzale Europa, sempre in zona stazione, é stata trovata nascosta altra sostanza sospetta, che dagli esami è risultata essere hashish, per un peso di quasi sei grammi e mezzo.

Sempre con l’unità cinofila, in piazzale Marconi, le forze dell’ordine hanno rinvenuto tre pezzi di sostanza di color marrone, che al narcotest è risultata essere hashish, per un peso di quasi due grammi e mezzo. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata, avviando degli accertamenti per il momento a carico di ignoti. Spesso le dosi di droga vengono nascoste dagli spacciatori per evitare di essere trovati in possesso della sostanza in caso di controlli, diventati ormai frequenti in quella zona.