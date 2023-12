Zona stazione al setaccio. Controllate 220 persone

Accertamenti intensificati, in vista delle festività natalizie, anche nella zona della stazione storica cittadina, a Reggio, con la polizia di Stato che ha aumentato i controlli, in particolare nei confronti di stranieri.

Nella giornata di giovedì gli equipaggi del reparto Prevenzione crimine, con un’unità cinofila della polizia locale e pattuglie dei carabinieri, hanno effettuato dei servizi tra la stazione e lo stadio Mirabello, controllando oltre 220 persone e 75 veicoli. Sono state elevate 23 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada, oltre alla denuncia di tre persone.

Si tratta di uomini di 30, 34 e 38 anni di età, tutti trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.

È stata potenziata pure l’attività di accertamento sulla regolarità di documenti di stranieri, per cercare di contrastare il fenomeno della presenza clandestina in Italia, che spesso è alla base di reati e situazioni di degrado capaci di rendere meno sicuro il territorio. Come dimostrano anche i recenti episodi di cronaca registrati proprio nei pressi della stazione e nelle zone circostanti, spesso con protagonisti stranieri senza fissa dimora.