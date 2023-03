Zona stazione, fermati con la droga Segnalati due giovani di 27 e 33 anni

Due persone fermate in possesso di sostanze stupefacenti.

È l’esito della taske force delle forze dell’ordine che continua senza sosta in zona stazione. Alle 22 di mercoledì sera, le Volanti hanno fermato un 33enne che in seguito ai controlli è stato trovato con una modica quantità di droga, sequestrata poi dagli agenti. Per lui è scattata la segnalazione come assuntore alla Prefettura. Un’oretta dopo, la polizia ha fermato e controllato un’auto sospetta; a bordo vi erano il conducente e un passeggero che ha cercato di darsi alla fuga. Inseguito e acciuffato dagli uomini in divisa, è stato trovato con una piccola quantità di droga e sprovvisto di documenti. Il 27enne è stato così accompagnato in questura per i necessari accertamenti e infine sanzionato nonché segnalato anch’esso alla Prefettura per essere irregolare sul territorio; per lui potrebbe essere disposta l’espulsione.

Da inizio settimana a ieri, sono state controllate 199 persone nella zona con un totale di cinque posti di blocco effettuati, oltre a due esercizi pubblici setacciati. Il focus dei servizi straordinari si sta concentrando in particolare su ingressi, giardini, garage e scantinati attorno a Piazzale Marconi e nelle zone adiacenti, che, come più volte segnalato dai residenti, vengono spesso indebitamente occupati, da persone senza fissa dimora, molte delle quali dedite ad attività illegali.