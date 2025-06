Zona stazione, nasce un nuovo comitato

C’è un nuovo comitato di residenti nel quartiere della stazione storica di Reggio . Si chiama ’Re.Re-Rete Residenti Quartiere Stazione’ e rappresenta l’evoluzione del progetto Cres, il comitato per ’Reggio Emilia sicura’, nato dieci anni fa dal basso con le prime iniziative per arginare la prostituzione di strada e lo spaccio nelle zone tra la via Emilia e via Turri. Un comitato che negli anni scorsi, collaborando con la Questura, ha sviluppato un lavoro di segnalazione sfociato in controlli ed arresti.

Il Cres è stato poi l’artefice di iniziative negli spazi aperti del quartiere, convegni sulla sicurezza, presidio del territorio e una fiaccolata per la sicurezza dei comitati cittadini. Ma anche nella nuova veste di ’Re.Re’ i residenti storici non sono stati alla finestra. Recenti attività hanno infatti riguardato la partecipazione all’incontro in Prefettura insieme ad altri comitati della città sui problemi dell’ordine pubblico, l’incontro con il gruppo del centro storico ’Migliorare’, il sostegno al comitato di Ospizio nella raccolta firme per il suo esposto sulla sicurezza della zona e la sottoscrizione della richiesta di un incontro col sindaco Massari per evidenziare problematiche e le soluzioni.