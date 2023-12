Zona stazione, non si chiudano gli occhi

Salsi

Un auspicio per il 2024, per questa nostra amata città. Dovendo scegliere, nell’ordine delle priorità: che qualcuno prenda davvero in mano lo snodo della stazione vecchia e tutto ciò che accade in quel reticolo di vite e di strade dimenticate. Nelle pagine di questo nostro ultimo giornale dell’anno abbiamo provato a raccontarvi i due rovesci della medaglia di quell’inferno notturno degli ultimi: la violenza cieca dettata dalla miseria e dall’abbandono, ma anche chi in quella disgrazia prova a portare un po’ di luce.

Non basta. Dalla zona della stazione storica passano le sfide più grandi che Reggio dovrà affrontare il prossimo anno: l’integrazione, certo, difficile e a singhiozzo, imbavagliata dalle scelte di governi alterni. Ma anche, e soprattutto, le politiche abitative: tutti quei palazzi sfitti, occupati, lasciati nel degrado sarebbero perfetti studentati per tutti quei giovani universitari che non trovano una soluzione a prezzo ragionevole. O, ancora, per gli autisti di Seta che non hanno più alloggi convenzionati; così come per le forze dell’ordine e per le tante altre categorie di professionisti che arrivano da fuori per lavorare nella nostra provincia. È ovvio che tutto ciò costituirebbe un circolo virtuoso nella riqualificazione dell’area, anche in termini di sicurezza. Reggio negli ultimi decenni è passata dall’essere un paesone della pianura padana ad assumere i tutti connotati di una città di medie dimensioni; questo grazie alla fiorente economia industriale e all’attrattività dettata da infrastrutture importanti, in primis la stazione Mediopadana.

Se è vero che non è facile gestire le situazioni di marginalità, è parimenti innegabile che questi disagi si sono trasferiti in gran parte dalla zona delle ex Reggiane (ora bonificata e in rampa di lancio) a quella di piazzale Marconi. Un’area delicatissima, alle porte del centro storico, in cui insiste una stazione ferroviaria fondamentale per chi è pendolare per studio o lavoro nelle città limitrofe. Non è solo questione di percezione, non è infondato allarmismo, non si tratta di becera propaganda elettorale: è la zona più insicura della città, quella in cui si fatica a camminare soli la sera e quella in cui, soltanto poche ore fa, si è consumato l’ennesimo atto di sangue tra disperati senza futuro: un uomo è stato massacrato per avere il posto sulla banchina del binario 1; lì dove sette mesi fa un altro 18enne era stato ammazzato per una bicicletta.

Di fronte a tutto questo, di certo, la città delle persone non può chiudere gli occhi.