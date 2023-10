Zona stazione, pioggia di risorse. Altri 25 milioni dedicati al progetto

Il futuro della zona stazione riceve una ’spintarella’ non da poco. La Banca del Consiglio d’Europa (Ceb) ha deciso di riconoscere al piano di intervento “R60”, destinato a cambiare faccia al quadrante tra la ferroviavia Turri e via Paradisi, 25 milioni di euro di finanziamento agevolato. Questa decisione vuole premiare la missione del progetto reggiano, ossia quella di "rigenerare lo spazio urbano e per migliorare la coesione sociale e la sicurezza –. spiega il Comune –. Un’iniziativa che la Ceb ha deciso di premiare, come primo e unico progetto italiano". "Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto questo riconoscimento – dice l’assessore a Partecipazione e quartieri Lanfranco de Franco –. Reggio diventa di fatto un progetto pilota per altri futuri investimenti sul patrimonio edilizio e residenziali in Regione e in Italia". "Grazie a questa linea di credito – conclude – possiamo consolidare lo sviluppo nei prossimi anni del piano R60". Il sostegno della banca europea si aggiunge agli oltre 13 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto ottenuti per questo progetto da bandi regionali e nazionali.

Il programma di interventi prevede la realizzazione di opere destinate a potenziare in particolare l’offerta abitativa sostenibile e solidale, nella zona stazione. In particolare: 18 unità abitative di edilizia residenziale pubblica e 92 unità abitative di edilizia residenziale sociale destinate a locazione temporanea e permanente, per differenti nuclei familiari e sociali (famiglie, studenti, city user) e 38 unità abitative in vendita convenzionata con diritto di superficie in via Paradisi; una rilevante dotazione di spazi complementari alla residenza (co-living), destinati sia ai residenti futuri sia agli abitanti e alle realtà del Terzo Settore attive nel quartiere; uno spazio dedicato ad attività ludiche per bambini, che integrerà l’offerta di spazi e funzioni per l’Educativa di strada nel quartiere; la riqualificazione dell’area sportiva di quartiere situata in via Paradisi, attraverso l’incremento delle funzioni sportive un nuovo playground e la realizzazione di nuovi spogliatoi.