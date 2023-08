"Zone senza copertura, in gioco c’è la vita"

di Settimo Baisi

I primi ad arrivare sul sentiero Mauri, che dalla Presa Alta Porta al rifugio Bargetana, dopo un lungo percorso a piedi, sono stati il responsabile del Soccorso Alpino, Luca Pezzi e il medico del Saer, Francesco Marconi che ha potuto solo constatare il decesso di Claudio Spadazzi, l’escursionista colpito da un malore. "Siamo arrivati sul posto circa alle 21 - precisa il direttore Pezzi – e in questo caso anche se fossimo arrivati prima probabilmente non ci sarebbe stato nulla da fare, il 65enne era stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo".

Il drammatico episodio ha riportato alla ribalta il grave problema della mancata copertura della telefonia mobile in montagna. La moglie Rita, quando suo marito Claudio colto da malore si è accasciato a terra in mezzo alla boscaglia, con il cellulare non riusciva a chiamare neppure i numeri dell’emergenza e ha dovuto abbandonare il marito in quello stato, affrontando re una disperata corsa per raggiungere il tecnico presente h24 presso la Diga Enel della Presa Alta e chiedere aiuto. Proprio da lì, in ritardo sono stati allertati i soccorsi.

"Purtroppo ci sono zone nel nostro Appennino dove spesso non si riescono a contattare neanche i numeri dell’emergenza, 112 carabinieri e 118 soccorso sanitario - afferma Pezzi –. Noi ricorriamo sempre al punto radio per comunicare, è l’unico modo che ci dà sicurezza. Spesso in montagna per malori o per cadute, ci sono persone, escursionisti o fungaioli, che hanno la necessità di essere soccorsi, però si ritrovano in tasca o nello zaino il telefonino muto per mancanza di copertura telefonica. Sono situazioni gravi che, se non ci sono accanto persone in grado di muoversi in autonomia, portano alla disperazione. Già si sono verificati casi di persone infortunate o disperse, nell’impossibilità di comunicare la loro posizione, per cui il soccorso è stato impossibile e sono stati trovati senza vita molto tempo dopo".

Il responsabile del Soccorso Alpino, Luca Pezzi, sottolinea la necessità di provvedere alla copertura telefonica del territorio appenninico: "Noi incontriamo molte difficoltà per questa carenza di copertura, spesso non riusciamo ad essere tempestivi negli interventi, anche se abbiamo sempre il nostro presidio presente sul territorio proprio per mancanza di collegamenti telefonici. Auspichiamo che le compagnie telefoniche, considerato che parliamo di salvare delle vite, provvedano ad ampliare la copertura della telefonia mobile per la quale il nostro Appennino risulta essere il territorio più carente".

Nella chiesa di Carniana di Villa Minozzo, gremita di folla commossa, ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di Claudio Spadazzi, il pensionato di 65 anni deceduto per arresto cardiaco venerdì pomeriggio mentre si trovava con la moglie Rita nelle vicinanze del rifugio Bargetana, al rientro dopo aver fatto un giro in cerca di funghi. Spadazzi era stato anche consigliere comunale in una legislatura con il sindaco Fiocchi. Durante la celebrazione funebre tutti si sono uniti nel dolore alla famiglia, alla moglie Rita, alle figlie Elisa, Anna e al nipote Cristian. Al termine della funzione il feretro è stato accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione.