Zonta club premia la dott. Donati

Zonta international Club annuncia il premio “Innovazione e Ricerca” in memoria della professoressa Amedea Barani, socia e presidentessa prematuramente scomparsa. Il riconoscimento é dedicato a una giovane donna professionista che si è distinta in campo scientifico. L’evento in cui sarà conferito il premio, alla sua XII edizione, si terrà nella mattinata di sabato 15 aprile a Palazzo Rocca Saporiti in viale Murri 7.

E’ stata scelta la dottoressa Benedetta Donati. Dopo la Laurea in Biotecnologie Mediche a Unimore, Benedetta Donati ha lavorato negli Stati Uniti alla Umass University e ha poi ottenuto il titolo di Dottore in Medicina Clinica e Sperimentale all’Università degli Studi di Milano. Dal 2017 è Ricercatrice Senior nel Laboratorio di Ricerca Traslazionale della Ausl-Irccs di Reggioed è uno dei referenti della Omics Core Faciliity del laboratorio.