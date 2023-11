"Ztl aperta se accompagni una donna"

Giudica la violenza sulle donne come "una delle piaghe sociali più difficili da sconfiggere e debellare", Alessandro Rinaldi, segretario provinciale della Lega, chiedendo soluzioni rapide contro questa piaga.

"Il caso della donna vittima di violenza nel parcheggio di un supermercato cittadino ne è la riprova. Le parole non bastano – aggiunge il leghista – ma occorre intervenire con fatti concreti per contrastare questa gravissima realtà".

E annuncia la presentazione di un ordine del giorno urgente per il consiglio comunale di oggi, "per la possibilità di accedere nella Ztl per accompagnare a casa le donne che vivono in centro storico e che dovrebbero tornare a casa a piedi".

"Non serve ricordare come il centro storico di Reggio si trovi in una situazione di profonda insicurezza e come sia stato teatro negli ultimi anni di numerose aggressioni e violenze, anche a sfondo sessuale. Da qui – dice Ribaldi – la proposta del gruppo Lega per consentire alle donne residenti in centro di poter essere riaccompagnate in auto alla propria abitazione senza il comprensibile timore di restare vittime di aggressione. Ci auguriamo che questa proposta possa ottenere la massima condivisione".