Ztl, cambiano le regole

BRESCELLO

Nuove disposizioni per la regolamentazione della Ztl in centro storico a Brescello. Per piazza Matteotti e via Carducci, a partire dall’incrocio con via Zatti, fino al 31 maggio la Ztl è in vigore dalle 8 del festivo alle 7 del post festivo, da giugno a fine agosto dalle 19,30 del prefestivo alle 7 del post festivo. In via Cavallotti il provvedimento è in vigore fino al 31 maggio dalle 18 del prefestivo alle 7 del post festivo, poi fino ad agosto dalle 19,30 del feriale alle 7 del post feriale e dalle 18 del prefestivo alle 7 del post festivo, a settembre dalle 18 del prefestivo alle 7 del post festivo, dall’1 ottobre all’1 novembre dalle 8 del festivo alle 7 del post festivo.