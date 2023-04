Ztl, corso Garibaldi sul piede di guerra "Il Comune faccia un passo indietro"

"Chiediamo all’assessora Bonvicini di fare un passo indietro. Di fermarsi e di confrontarsi con i commercianti". La richiesta arriva da Daniela Govi, presidente di Confesercenti per la zona di Reggio, sul piede di guerra per la preannunciata – a detta di molti, "a scoppio ritardato" – della rivoluzione Ztl in centro storico che partirà già da domani fra via Porta Brennone e piazza Roversi per poi essere attuata "entro fine mandato", come ha fatto presente il Comune a tutta Corso Garibaldi, da ‘Mazinga’ a Porta Castello. "Stiamo valutando come organizzarci – chiosa Govi – Una petizione? È un’ipotesi sul tavolo, anche se la decisione arriva in un momento che si appresta a vivere il ponte del 25 Aprile. Dobbiamo pensare a lavorare oppure a raccogliere le firme?".

Ieri si è diffusa la voce che una raccolta firma fosse già partita. "Non mi risulta", dice la referente di Confesercenti. Ma qualcosa dietro i banconi di bar e negozi già circola. Nei prossimi giorni scatterà ufficialmente. Anche perché – da un nostro tour di ieri pomeriggio lungo Corso Garibaldi – cittadini e commercianti non vedono l’ora di sottoscriverla. "Fateci sapere dove che corriamo a firmarla, speriamo che le adesioni siano numerose", dice la gestore del Nina Bar. "Non ne sappiamo nulla, ma spero si faccia", auspica la titolare del negozio Blank di via Panciroli. "Dove c’è da firmare?", incalzano due residenti uscite da un palazzo che captano la conversazione. Un quartiere in rivolta.

"Tutto ciò è cominciato col Pums – puntualizza Govi – dove venne inserita la Ztl, ma ci dissero che non sarebbe stata realizzata. Era solo, così ci riferirono, per portare a casa contributi dalla Regione. Invece nel giro di una settimana, ci hanno convocato ad un tavolo urgente del commercio per comunicarci la decisione già presa e già scritta dai giornali. Non siamo stati minimamente coinvolti, è una grave mancanza di rispetto. E dire che avevamo specificato più volte di essere informati per tempo qualora avessero voluto apportare grandi variazioni. Il commercio vive di programmazione". Infine conclude: "La maggior parte delle attività di queste zone sono essenziali per i residenti, ma non possono campare solo della loro fetta. Vivono anche degli utenti che vengono da fuori. Ma come fanno a raggiungerci se non possono parcheggiare le auto vicino? E poi: se vogliono togliere le auto, servono parcheggi, minibù. La città non è pronta in questo momento per una rivoluzione simile. Ci ripensino, prima che muoiano le attività...".

Daniele Petrone