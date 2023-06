Ztl estesa, la giunta non ci ripensa "Vogliamo un centro più inclusivo"

Nessun ripensamento. Qualche accomodamento sì. Ancora prima che la mozione popolare contraria all’estensione della Ztl – quella petizione sostenuta da migliaia di firme – venga presentata all’attenzione del Consiglio comunale, arriva il verdetto: via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi diventeranno zona a traffico limitato.

L’assessora alle Politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini, ieri ha diffuso una lunga nota in cui spiega che "arretrare significherebbe rinunciare a una visione di città diversa, che sia inclusiva e a misura di persona".

In risposta al comitato che si oppone al provvedimento (ne è sorto anche uno a favore) e alle critiche mosse dalle associazioni del commercio, Bonvicini afferma che "la zona a traffico limitato, che è cosa diversa dalla pedonalizzazione, non vuol dire chiudere il centro, significa invece permettere sempre l’accesso in automobile in una determinata strada o quartiere a chi ne ha diritto e necessità, scoraggiando invece l’accesso veicolare a chi non ne ha bisogno o ha semplici alternative".

È quindi "uno strumento che si usa nei centri storici perché si tratta di ambiti urbani fragili, in cui lo spazio è prezioso e va tutelato, soprattutto dal traffico improprio di attraversamento, come lo sono i 4.000 veicoli al giorno che percorrono corso Garibaldi".

L’assessora ricorda che l’estensione della Ztl era già prevista negli strumenti di pianificazione della mobilità reggiana dal 2008 (è entrata da ultimo nel Piano urbano della mobilità sostenibile approvato dal Consiglio comunale poche settimane fa) ed è "coerente con tutti gli interventi che sono stati compiuti in questi ultimi 20 anni in centro storico che hanno alzato la qualità architettonica e ampliato lo spazio per pedoni e ciclisti e per una vivibilità nuova degli spazi pubblici".

Bonvicini nega che sia mancato il confronto, dice di aver iniziato gli incontri con tutti i soggetti ("Consulta del centro, residenti, parrocchie e ovviamente scuole"), promette sosta gratuita alla Zucchi e qualche permesso speciale.

"Ho incontrato personalmente queste persone, un dirigente scolastico alla volta, spiegando tempi e strumenti a disposizione delle famiglie, che avranno franchigia gratuita di parcheggio nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli alunni, e (questa è la concessione, ndr) la disponibilità di permessi gratuiti per chi avrà comunque la necessità di accompagnare i figli a scuola in auto".

L’assessore si dice invece "perplessa" dalle "osservazioni e le prese di posizione delle associazioni di categoria, che ho incontrato una per una nel mio ufficio già lo scorso dicembre" e a cui assicura "esplicitamente" che i parcheggi scambiatori più prossimi al centro (Cecati e Polveriera) "rimarranno gratuiti, così come rimarranno gratuite le navette dei minibù".

Dunque "raccogliere firme e far sentire la propria voce è certamente lecito, come amministrazione però credo che abbiamo il dovere di essere coerenti con gli strumenti di pianificazione che abbiamo adottato e con gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo dati. Credo che la città oggi sia pronta per questo cambiamento, che arriva dopo una gestazione di almeno 15 anni".

Pertanto, conclude Bonvicini, "inviterei a non incorrere in posizioni strumentali, fuori dal tempo e dalla storia, che si sta invece muovendo rapidamente verso un cambiamento climatico che lascerà sempre meno spazio ai tentennamenti, e chiederà piuttosto alla politica il coraggio di prendere decisioni, anche difficili o apparentemente impopolari".