Ztl, il compromesso: "Riaprire il traffico verso parcheggi strategici"

Stanno spuntando un po’ ovunque i cartelli che segnalano le limitazioni degli accessi di auto vecchie e inquinanti in base al Piano regionale dell’Aria, che prevede il divieto di transito, in certi orari e in determinati giorni, ad alcune aree dei centri storici. Di recente a Novellara questi provvedimenti hanno scatenato parecchie polemiche. Ora i consiglieri di opposizione di Novellara Democratica Civica propongo un progetto che prevede il libero accesso per tutte le vetture verso alcuni importanti parcheggi. Si chiede "di riaprire il traffico senza limitazioni in via Falcone per poter raggiungere il parcheggio del Borgonuovo (strategico per l’area ovest del centro storico) e una parte di via Indipendenza per raggiungere i parcheggi nelle 'Basse della Rocca', funzionali per la zona est."

"Pur non condividendo l’impianto generale e l’ordinanza di limitazione del traffico che a Novellara è stata praticata in maniera troppo estensiva – dice il capogruppo Alessandro Cagossi – le nostre proposte rappresentano un compromesso ragionevole per consentire a chiunque di parcheggiare in centro storico. Abbiamo fatto un’analisi comparativa delle limitazioni nei Comuni della Bassa: alcuni sindaci hanno ristretto al minimo le aree di limitazione del traffico, mentre altri hanno posto attenzione a non precludere i parcheggi pubblici. La nostra proposta va in questo senso."