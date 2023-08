Ztl promossa dalle scuole "I nostri alunni più sicuri e respirano meno smog Il centro va valorizzato"

di Giulia Beneventi

"La difficoltà nell’accettare queste nuove opere pubbliche credo sia naturale, ma nel complesso la Ztl può essere un buon fattore di sicurezza, soprattutto per gli studenti più piccoli". È in questi termini che Rossella Crisafi, dirigente del liceo Ariosto-Spallanzani, accoglie l’arrivo imminente della zona a traffico limitato nel tratto che interessa via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi. Va fatta però una premessa: "Il problema della Ztl riguarda soprattutto gli studenti del primo ciclo (dalle medie in giù, ndr) – specifica –. I nostri per lo più arrivano in bici, o coi mezzi pubblici, e il fatto che vengano accompagnati in macchina dai genitori rappresenta un’eccezione". Finora dunque nessuna polemica o reazione avversa. "I disagi che possono arrivare ai genitori che devono accompagnare i figli a scuola poi, penso siano stati compensati con i dovuti provvedimenti" conclude Crisafi.

La novità della Ztl tocca, per l’appunto, anche le scuole Figlie del Gesù, San Vincenzo e l’istituto comprensivo Manzoni (medie Manzoni e primarie Ada Negri). "Per entrambe le scuole, i genitori usano l’ingresso di via Franchetti e non quello in via Emilia Santo Stefano – precisa innanzitutto la dirigente del Manzoni, Alessandra Landini –. E avevano già la possibilità di richiedere e usare una franchigia al parcheggio in Caserma Zucchi. Ora il tempo disponibile per la sosta si è anche allungato" a 40 minuti totali. "Una richiesta – spiega – che abbiamo avanzato nella fase di confronto con il Comune, pensando anche a chi ha figli di età diverse, con orari di ingresso e uscita diversi".

"Dal nostro punto di vista, la proposta della Ztl è sembrata ragionevole – continua Landini –. Come scuola siamo molto abituati a uscire e vivere il centro storico, poterlo fare in sicurezza è certamente un vantaggio. Oltre al fatto di avere molto meno inquinamento acustico e ambientale, proprio sotto le finestre delle nostre classi". Per capire se e come la Ztl porterà difficoltà alle famiglie degli studenti "è presto", dice la dirigente. Altra richiesta avanzata al Comune, in tutto questo, è stata però anche "una maggior valorizzazione della zona – conclude –. Anche gli esercenti sono un presidio sociale, ed è giusto che l’area venga sia pedonalizzata che migliorata, ad esempio, nell’arredo urbano e nella pavimentazione, così da incentivare i cittadini a frequentare il cuore economico della città".