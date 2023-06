Ztl, scintille tra i comitati "Gli esercenti sbagliano a dire no A Parma e Modena tanti benefici"

"Quello che vogliamo è che il centro storico si sviluppi nel modo più armonioso ed ecologico possibile". Lo avevano annunciato il giorno prima e ieri, puntuali, si sono ritrovati nel cortile della parrocchia di Santo Stefano per esprimere il supporto al progetto di allargamento della zona a traffico limitato alla parte di via Emilia Santo Stefano che congiunge la circonvallazione a piazza Gioberti. Come sottolinea Guido Prati, portavoce di questo comitato spontaneo di cittadini, sono circa un centinaio i residenti della zona che si stanno mobilitando: "Non c’è nessun interesse politico in questa iniziativa (anche se era presente anche Paolo Burani, il capogruppo in Consiglio Comunale di Europa Verde-Immagina Reggio, gruppo che esprime in giunta l’assessora Carlotta Bonvicini che vuole attuare la trasformazione, ndr) – La Ztl non è una questione di destra o di sinistra, ma più che altro di un’idea di città e di centro storico che a Reggio fatica a fare breccia. Il nostro unico interesse è che le famiglie di questa via possano vivere in un ambiente sostenibile, sicuro, gradevole, senza inquinamento e smog. Un esempio? Piazza Fontanesi. Vent’anni fa era un posto mal frequentato e insicuro. Oggi, dopo la chiusura al traffico e la riqualificazione, è uno dei posti più belli della città. Noi vorremmo che la via Emilia fosse simile. Un ‘bijou’ per i reggiani e per chi arriva da fuori".

Sulla contrarietà dei commercianti all’allargamento della Ztl, Prati risponde: "Noi rispettiamo tantissimo le ragioni dei commercianti. Viviamo qua, e il sogno è quello di avere dei negozi di prossimità belli e qualitativi. Ma è sbagliato l’assunto per cui questi debbano essere accessibili alle automobili. Parma e Modena ne sono la testimonianza. Hanno chiuso il centro ai veicoli e tutti gli esercizi commerciali ne hanno tratto un grande beneficio. Infine vi è il problema della sicurezza di bimbi e genitori. Qui vi sono cinque istituti scolastici in meno di un chilometro quadrato. Al mattino è un delirio, perché i genitori hanno la pretesa di accompagnare i figli con l’auto ‘fin dentro l’aula’, se potessero. Bisognerebbe rendere appetibile il parcheggio della Zucchi e, soprattutto, sfatare il mito che qui le auto non vanno veloci. È il contrario. L’80% del traffico che viene scaricato su via Emilia Santo Stefano è fatto di gente che vuole evitare la circonvallazione".

Sulla questione dell’allargamento della Ztl, proprio nella giornata in cui i residenti ‘scendono in campo’, intervengono anche Duilio Cangiari (Europa Verde) e Alessandro Miglioli (Possibile) che si definiscono "piacevolmente colpiti" dai cittadini favorevoli all’ampliamento: "Una misura in linea con gli obiettivi di sostenibilità richiesti anche dal Piano Aria della Regione e dalle direttive Ue, come politica di disincentivazione dell’auto privata e riduzione del traffico veicolare – e quindi dell’inquinamento – nei centri abitati. Parlare di città di prossimità oggi vuol dire comprendere che gli spazi pubblici urbani devono liberarsi dalle auto ed essere sempre più inclusivi e a misura di persona". E invocano un "cambio di passo" negli stili di vita dei cittadini.

Nicola Bonafini