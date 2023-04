Ztl su tutto corso Garibaldi Esercenti raccolgono firme

"Chiediamo trasparenza e partecipazione e che la Ztl venga sospesa immediatamente", dice a gran voce Daniela Govi, presidente di Confesercenti Reggio Emilia e titolare di una salumeria, in prima linea contro il provvedimento di limitazione del traffico su un tratto di corso Garibaldi e via Ariosto.

"Noi vogliamo parlare, dialogare con gli amministratori. Ma non troviamo pari interesse dall’altra parte – continua Govi –. Da qui la nostra decisione di lanciare la ‘Raccolta firme per riaprire il dialogo con il Comune sulla Ztl di Reggio Emilia’, così l’abbiamo intitolata. Una petizione che si estende da via Emilia Santo Stefano alla congiunzione con corso Garibaldi, fino all’altezza di via Farini".

I cittadini troveranno due fogli separati, di cui uno rivolto ai commercianti con timbro e firma e l’altro per i residenti. "Vogliamo parlare con il Comune – dice la presidente, spiegando le ragioni del no alla Ztl –. Le criticità al piano ubano di mobilità sostenibile hanno radici lontane. Già nel 2008, e successivamente nel 2018, il progetto non ci sembrava adeguato e lo avevamo espresso ampiamente. Prima si debbono creare le condizioni affinché le persone riescano ad arrivare con l’auto agevolemente in centro. Abbiamo idee a breve, medio e lungo termine e vorremmo poterne discutere, anche perché abbiamo sempre chiesto agli amministratori pubblici di essere coinvolti, noi che conosciamo la zona e come si muovono i clienti. È proprio ragionando con i residenti che possiamo arrivare a soluzioni alternative, come l’utilizzo di bici o autobus".

Ciò che Govi e colleghi contestano è anche la convocazione urgente di lunedì scorso, con all’ordine del giorno la viabilità in Ludovico Ariosto, e i nuovi tratti di Ztl: "Nel frattempo la pagina Facebook del Comune se ne usciva con l’annuncio dell’ordinanza, che veniva diffusa ai media. Una procedura totalmente irrispettosa nei nostri riguardi. Non c’è mai stata concertazione. Devono sospendere Ztl in via Ariosto, incontrarci e capire insieme che soluzioni adottare per gli accessi delle auto dall’esterno. Il commercio abbisogna di una programmazione di almeno sei mesi o un anno".

Nel merito anche Paola Soragni e Gianni Bertuci di M5S: "L’estensione della Ztl in corso Garibaldi? Va bene, ma la bocciamo nel metodo. Le modalità di comunicazione di tale chiusura dovrebbero essere condivise con il Consiglio e certamente con gli abitanti della zona".

Lara Maria Ferrari