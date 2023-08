"Ztl, una partenza soft" La giunta ritarda i cartelli

Sembra non sia cambiato nulla: nonostante l’estensione da lunedì della Ztl all’inizio di via Emilia Santo Stefano e tutto corso Garibaldi, non ci sono cartelli né controlli lungo l’arteria del centro e chi ha voluto percorrerla in macchina non è incorso in sanzioni. "Sfruttiamo questi giorni agostani per iniziare gradualmente" fa sapere l’amministrazione comunale, precisando che l’ordinanza è alla firma in queste ore e solo successivamente saranno posizionati i primi cartelli temporanei, effettivi poi dal 1 ottobre. È solo la calma prima della tempesta: "Siamo arrabbiatissimi" afferma Alessandro Boselli, dell’omonimo Istituto ottico in zona Santo Stefano, insieme alla madre Bruna Bonilauri. "Per le modalità prima di tutto: non hanno informato nessuno, lo abbiamo scoperto dai giornali. Poi si dovrebbe iniziare creando dei parcheggi che già non ci sono e invece tolgono questi: non è logico, siamo un po’ allo sbando. Questo è un autogol, si poteva fare diversamente ad esempio per fasce orarie, dando un contentino ai commercianti e uno ai residenti". Le attività comunque non si daranno per vinte: "Il comitato ha raccolto più di 3mila firme e non sono servite, ma chiunque pensa che sia un errore. Inquinamento? Vorrei che l’Arpae mettesse una centralina qui e una alla rotonda per vedere cosa cambia. Traffico e sicurezza? Servirebbero dei dossi e un vigile che faccia rispettare il limite dei 30. Se togli mille macchine ma le altre continuano a passare cosa cambia? Non siamo né a Bologna né a Parigi, quando sento esempi non reali mi scappa da ridere. Vogliono fare una zona pedonale? Sono d’accordo, però prima serve come a Parma un silos da 900 parcheggi. Non mi si venga a dire che la Caserma Zucchi è un posto sicuro". La Ztl per loro è quasi una beffa: "Per 41 anni siamo stati più avanti in via Emilia, a metà dicembre ci siamo spostati qui proprio per avere più passaggio e dopo pochi mesi arriva questa notizia. A settembre con altri commercianti faremo un sit-in per cercare un dialogo, perché questa non è una soluzione ma un muro". Pochi metri più avanti Morena Lazzarelli, di ‘Il buon pane’, è d’accordo: "Ci chiudono dentro. Mancheranno parcheggi e la Zucchi costerà 2 euro e 30 all’ora. Chi verrà in città a queste condizioni? Sono decenni ormai che se ne parla, secondo me presto tutto il centro sarà chiuso alle auto". Tra i passanti i più favorevoli sono i residenti, ai quali verrà concesso un permesso apposito, ma basta spostarsi un attimo però per trovare preoccupazione: "Abitiamo sulla circonvallazione" dicono Alice Antichi e Luca Valenza, con il passeggino su corso Garibaldi. "Dobbiamo portare nostro figlio alla San Vincenzo e potremo farlo solo a piedi o in bici. È una bella complicazione". Tommaso Vezzani