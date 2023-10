Nuova Ztl in via Emilia a Reggio Emilia, fioccano le prime multe: ecco le novità

Reggio Emilia, 2 ottobre 2023 – Il record non piacerà all’automobilista, ma la prima multa per la rivoluzionata Ztl in centro è fioccata pochi minuti dopo le 16. Da ieri è attiva l’ordinanza emanata dal sindaco Luca Vecchi che cambia le regole di accesso in città: chi non ha il permesso, non potrà più transitare in via Emilia Santo Stefano, entrando dalla rotonda di ‘Mazinga’ e su Corso Garibaldi.

Dall’agosto scorso, gli agenti della polizia locale erano stati impiegati fisicamente, con tanto di transenne, per una fase informativa al fine di spiegare le modifiche della viabilità. Da ieri non si sgarra più e la ‘legge’ non ammette ignoranza. Così, nel pomeriggio intorno alle 16, due pattuglie hanno dato vita a due posti di blocco all’inizio di via Emilia Santo Stefano e in Corso Garibaldi, staccando dai loro blocchetti i primi verbali.

Si può passare solo con l’apposito permesso d’accesso in Ztl. Per il momento, il divieto sarà fatto osservare dai vigili urbani. Almeno fino all’8 gennaio quando è prevista l’entrata in funzione le telecamere che registreranno le targhe all’ingresso del varco e grazie agli incroci nei database comunali, eleveranno le contravvenzioni in automatico. La domenica non fa testo, mentre da oggi scatterà il vero esame in una giornata in cui il traffico sarà a pieno regime tra lavoro e scuola. Da stamattina ci saranno altre pattuglie della polizia locale a far rispettare il divieto per coloro che non ne hanno facoltà. Una rivoluzione tanto voluta dall’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini e dal dirigente Paolo Gandolfi che non ha mancato di generare polemiche tra fazioni e comitati ‘pro’ e ‘contro’ (tra i quali soprattutto i commercianti della zona che avevano dato vita ad una raccolta firme).

Il Comune ha predisposto un ‘pacchetto’ di agevolazioni alle categorie interessate per vari motivi. Ai genitori degli alunni delle scuole presenti in zona sono stati consentiti fino a due permessi, validi per accedere e lasciare l’auto gratis per 40 minuti nel parcheggio dell’ex Caserma Zucchi. Deroghe sono previste anche per gli anziani che frequentano le parrocchie. Un permesso veloce, il cosiddetto fast pass, al costo di 6,50 euro, è possibile ottenerlo, con la durata di 24 ore, alle colonnine che distribuiscono i permessi di sosta, oppure sull’apposito portale del Comune. Presto sarà poi attiva un’app dedicata.