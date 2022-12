Zucca brulè e timballo Ecco i consigli per la cena

Chi l’ha detto che il cenone di San Silvestro dev’essere costoso? Rendersi conto della difficile congiuntura economica, fra caro bollette e inflazione, ci spinge a trovare il giusto compromesso fra qualità e un carrello della spesa sostenibile. Ecco una proposta conveniente, che ci viene da tre chef stellati del territorio, ai quali abbiamo chiesto di pensare a un cenone preparato con gli avanzi nelle nostre dispense.

"Mi viene in mente un piatto - risponde Jacopo Malpeli dell’Osteria del Viandante, al Forte di Rubiera - Lo prepariamo anche noi, perché alla base della nostra cucina c’è un’attenzione allo ‘spreco zero’. È la Zucca brûlé. Prendete una fetta di zucca, che noi cuociamo a bassa temperatura ma che si può mettere anche in forno. Ricopritela di carta stagnola e fatela andare per un’oretta e mezza. Dopodiché caramellatela con uno strato molto sottile di zucchero e sale. Poi viene la torba, per cui utilizziamo un whisky molto torbato, ridotto nella gradazione alcolica. A questo punto si fa una salsa di tipo francese, con preparazione a base di burro, aceto e panna, che costituisce la parte acida e grassa del piatto, mentre i semi di zucca vengono decorticati e caramellati con zucchero e un po’ di sale. Infine, una polvere di mandorle amare e caffè". Il risultato è appetitoso, pertinente e all’insegna del recupero.

Andrea Incerti Vezzani di Ca’ Matilde a Rubbianino propone la sua idea di menù a base di scarti: "Spesso per scarto intendiamo quello del brodo, che serve per il bollito. La mia idea si fonda su piatti che facciamo noi. Come un antipasto freddo utilizzando lo scarto di cappone o gallina, abbinando un’insalatina tiepida con sedano, finocchi, Parmigiano e uvetta. A seguire, due idee di primi, partendo dalla trasformazione di un secondo in una pasta, come può essere la pasta ripiena di cotechino. Che potete accompagnare perfettamente a un sugo fatto con le lenticchie. Procedete in questo modo: sbriciolate il cotechino, tritate e mettete insieme alla cucchiaiata di purè che vi è rimasta dai pranzi delle Feste, quindi tutto il composto va nel ripieno". Alternativa alla prima soluzione, un timballo: "Una sorta di lasagna, però con verdure per formare la gratinatura – prosegue chef Vezzani – Potete usare broccoli e cavolfiori per fare lo sformato". Per quanto riguarda il dessert, dice il titolare di Ca’ Matilde: "Anche noi sposiamo l’idea di utilizzare il panettone, facendolo diventare un crumble. Provate a metterlo all’interno di un semplice mascarpone: vedrete che uvetta e canditi rimangono morbidi mentre la parte di panettone rimane secca. Ponetelo nell’essicatore, per ricavarne un crumble. Vedrete che il dessert alla fine resterà morbidissimo, e ciò accade perché i dolci natalizi hanno una porzione di burro elevata. Anche il panettone leggermente tostato è buonissimo". Infine, un suggerimento: "E’ sano fare le preparazioni senza troppi grassi. Cerchiamo piuttosto delle ricette che non appesantiscano ma valorizzino lo scarto".

Ci spostiamo alla Clinica gastronomica Arnaldo di Rubiera, dove il cuoco Andrea Alaimo, assieme allo chef Roberto Bottero, ci suggerisce una Torta di pane: "Una ricetta abbordabile a tutti e meno scontata di una torta salata. Il procedimento consiste nel prendere questi dolci secchi, ciambellone, pandoro, biscotti o pane secco, metterli in ammollo nel latte finché non si ammorbidiscono e poi aggiungere un po’ di zucchero e le uova per rassodare il tutto in cottura. Non usate troppo latte, sennò diventa una poltiglia. A completamento e a seconda delle preferenze, aggiungete cioccolato a scaglie, frutta candita, secca o castagne, per dare croccantezza".

Lara Maria Ferrari