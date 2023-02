Zucchero a Roma prima dell’Arena

Sarà un estate rovente per Zucchero. Oltre al ritorno a casa con le due serate in programma il 9 e 10 giugno alla Rcf Arena denominate "amore e radici" il tour mondiale di Sugar avrà, a grande richiesta, sette nuovi appuntamenti: il 30 e il 31 maggio e il 2 e il 3 giugno alle Terme di Caracalla a Roma e il 28, 29 e 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

I biglietti per le nuove date del “World Wild Tour”, prodotte da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita da ieri su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Anche per quanto riguarda i due concerti reggiani I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it e www.rcfarena.it.