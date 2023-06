Zucchero a tutte le età Fans anche dalla Germania "Ormai è come un amico"

Un incontro tra generazioni quello che si poteva ammirare ieri pomeriggio davanti ai cancelli dell’Rcf Arena.

Da tutta Italia e non solo, si sono radunati i fan del cantante reggiano Zucchero ’Sugar’ Fornaciari per attendere la prima serata di ’C’è il diavolo in R.E.’, che neanche la pioggia serale è riuscita a fermare. Nonostante il caldo finalmente estivo del pomeriggio, l’apertura dei cancelli dalle 17,30 e la garanzia dei 35.000 posti a sedere numerati in molti hanno aspettato fin dal primo pomeriggio per entrare dentro il Campovolo a forma di diamante, proprio come la canzone del bluesman di Roncocesi. Biglietto alla mano sia veterani che giovanissimi non si sono fatti scappare l’opportunità di celebrare i 40 anni di carriera dell’artista in queste due serate dedicate alla musica. "Sono un super fan – racconta Luca, papà bolognese accompagnato dalle sue tre figlie, di cui la più piccola al suo primo concerto del cantante - Ormai è come andare a trovare un vecchio amico". Renata, la maggiore delle sorelle, dice: "Noi siamo cresciute ascoltando la sua musica durante i viaggi in macchina, sapevamo tutti i testi già a 8 anni". In tanti gli affezionati che ritornano a sentirlo dopo lungo tempo: "Lo abbiamo già visto 20 volte dal vivo, è sempre un’emozione" dichiara una coppia di Torino. "Noi torniamo a sentirlo dopo 11 anni – dicono Egidio e la ventenne Petra, padre e figlia genovesi – Siamo fan da sempre, la sua musica fa rilasciare tanta adrenalina nel corpo".

C’è chi arriva da vicino come Adriana e Lorena venute a sostenere il loro compaesano: "E’ un reggiano vero, non delude mai, la sua musica fa emozionare". E chi da lontano a bordo del camper, come Patrizia: " Per me è la prima volta dal vivo, siamo venuti da Varese. Sono venuta perché mi piace tanto la sua musica".

Anche dalla Germania tornano ad ascoltare le canzoni di Zucchero dopo averlo sentito per puro caso all’Arena di Verona: "La prima volta eravamo a Verona e abbiamo comprato i biglietti per curiosità - racconta una coppia tedesca - Ci è piaciuto moltissimo e oggi siamo tornati per passione". Un pubblico eterogeneo, ma lo stesso grande entusiasmo per la prima del concerto voluto dal cantante per omaggiare la sua città.

Stasera si replica alla Rcf Arena.

Veronica Frasca