Zucchero trasforma l’Arena in un salotto: "Solo qui mi sento a casa"

(Segue dalla prima)

...Tanto che dopo 80 minuti di musica coinvolgente e senza interruzioni, Zucchero si è fatto dare una chitarra e ha trasformato in una sorta di salotto di casa la ribollente RCF Arena con 30mila spettatori (anzi, scusate 30mila bambini dai 9 ai 90 anni che hanno tutti cantato, ballato, urlato e saltato per tre ore). Tra un brano e l’altro (da brividi "Un soffio caldo" cantata col cuore in mano) Zucchero ha ribadito quanto si senta reggiano. E quanto questo amore sia stato ricambiato. "Su questi concerti - ha detto - ho letto cose bellissime, non me lo sarei mai aspettato. Da quando, a 11 anni, mi hanno sradicato da Roncocesi, non mi sono mai sentito a casa in nessun posto al mondo. Solo qui mi sento nella mia terra e penso di essere un uomo fortunato ad avere un luogo così". A quel punto sono arrivati due ragazzi che gli hanno portato dei fiori (una rosa e dei girasoli), Zucchero ha ringraziato e poi, ridendo, ha detto: "Oh, non sarete diventati mica tutti busoni...". Una battuta che ha subito cercato di addolcire per evitare polemiche: "Come tutti i reggiani sono ironico, mi piace sdrammatizzare. Adesso non si può più fare una battuta, ma io non sarò mai uno che parla in modo politicamente corretto". Poi il concerto è ripartito con la figlia Irene, gli acuti straordinari di Oma Jali, l’emozionante interpretazione di Miserere con la voce e il volto, sugli schermi, di Luciano Pavarotti che ha commosso tutti e che ha visto l’intera Arena alzarsi in piedi per un’ovazione interminabile. Per il bluesman c’è stato anche un momento di nervosismo perché, mentre provava a raccontare un po’ le sue emozioni, dal pubblico una ragazza gli ha urlato: "Canta...". Zucchero ha reagito con un motto molto reggiano: "Vàttla a tór in-t-al c...”. Poi, dopo poco, si è scusato: "Ho cantato tanto, lasciatemi dire due cose, ogni tanto. Mai come stavolta avevo bisogno di parlare un po’...". Poi via, di nuovo tutti a cantare, ballare, saltare.

Daniele Barilli