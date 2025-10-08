Zuffa fra cani, uno muore. Due minorenni sotto choc

Un cane di grossa taglia che fugge dal cortile dell’abitazione, riuscendo a raggiungere un altro cane, molto più piccolo di lui, aggredendolo fino a provocargli ferite che risultano essere state fatali. E si sono vissuti momenti di estrema tensione anche per la giovanissima padrona del cagnolino, che stava portando l’animale a passeggio. La ragazzina è rimasta fisicamente illesa, anche se comprensibilmente spaventata da quanto accaduto. Così come un altro coetaneo, suo parente, che in bici era vicino alla ragazzina. È accaduto alla prima periferia di Guastalla, nella zona di via Portamurata a Pieve. Secondo quanto raccontato da un residente nel quartiere, nulla sarebbe stato possibile fare per evitare un’aggressione così furiosa da parte del cane di grossa taglia. In quel momento, inoltre, non erano presenti nelle immediate vicinanze degli adulti per poter separare i due animali ed allontanare quello dimostratosi particolarmente aggressivo. "Quando si è riusciti a intervenire – spiega il residente – era ormai tardi per fare qualcosa per il cagnolino". Simili situazioni non sono affatto rare. Appena pochi giorni fa, a Novellara, un uomo è rimasto ferito seriamente al dito di una mano, morsa da un cane fuggito da un cortile privato per aggredire il cagnolino del passante. Il padrone dell’animale di piccola taglia non è rimasto inerte, cercando di difendere il suo cane. Ma questo non gli ha impedito di restare ferito dal morso, tanto da finire in ospedale per le medicazioni, con la questione al centro pure di accertamenti svolti dai carabinieri.

Antonio Lecci