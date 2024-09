Alessandro Borghi a spasso per Reggio: “Il maestro Amelio mi sta facendo da Cicerone”

Reggio Emilia, 3 settembre 2024 – Può capitare di passeggiare per il centro storico di Reggio Emilia e di incontrare in via Crispi, sotto la redazione del Carlino, Alessandro Borghi e Gianni Amelio. Come due turisti, a spasso per la città, con il naso all’insù.

L’attore e il regista stasera saranno presenti al termine della proiezione dell’anteprima del film ‘Campo di battaglia’ di Gianni Amelio appunto, all’Arena Stalloni. Un evento che si preannuncia sold-out.

"Non sono mai stato a Reggio Emilia in vita mia – confida sorridente l’attore romano -. Me la sta facendo scoprire il maestro”. Amelio, al suo fianco, ribatte sicuro: “Io questa città invece la conosco a memoria. Vengo qui dagli anni Sessanta, ho iniziato per i fratelli Cervi a scoprirla…”

In concorso all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film di cui Borghi è protagonista è ambientato sul finire della Prima guerra mondiale.

Due ufficiali medici, amici d’infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Qualcosa di strano accade intanto tra i malati: molti si aggravano misteriosamente. Forse c’è qualcuno che provoca di proposito delle complicazioni alle loro ferite, perché i soldati vengano mandati a casa, anche storpi, anche mutilati, purché non tornino in battaglia.

C’è grande attesa per l’evento di stasera all’Arena Stalloni, i cui biglietti in prevendita sono stati bruciati in pochissimo tempo.