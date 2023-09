Brescello, il ‘Cristo parlante’ di don Peppone in processione contro le alluvioni. Foto e video

Brescello (Reggio Emilia), 17 settembre 2023 – Tanta gente alla processione con il ‘Cristo parlante’ (foto), dalla chiesa di Brescello fino al Po, dove l’Enza si getta nel grande fiume. Molti cittadini (video) hanno partecipato a questa iniziativa, riavviata alcuni anni dall’ex parroco, don Evandro Gherardi, e ora presieduta dall’attuale parroco, don Giancarlo Minotta.

10 foto La cerimonia invoca la clemenza divina contro le calamità naturali, in particolare dal rischio di alluvioni del fiume Po. Viene portato in processione il Cristo parlante, quello più volte proposto nelle scene dei film di Peppone e don Camillo. Foto Antonio Lecci

Una cerimonia per chiedere clemenza divina contro le calamità naturali, in particolare dal rischio di alluvioni del fiume Po. Quasi al tramonto è partito il lungo corteo, aperto dalle autorità locali guidate dal sindaco Carlo Fiumicino. La lunga processione si è poi conclusa a foce Enza, con la benedizione delle acque e con la messa, sempre con grande partecipazione di cittadini. Poi il ritorno in piazza Matteotti, in centro, per continuare la festa con la presentazione della squadra di calcio della Brescello Piccardo, la gastronomia e il concerto dei Best BeFive.

La processione vede protagonista il Cristo parlante, quello più volte proposto nelle scene dei film di Peppone e don Camillo. Si tratta del crocefisso che durante l’anno si trova in una stanza all’ingresso della chiesa. E che per una sera, a settembre, torna in mezzo alla gente, in occasione di una processione che ogni anno attira sempre più persone.