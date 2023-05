Can Yaman a Reggio Emilia: un sex symbol al Corallo di Scandiano

Scandiano (Reggio Emilia), 4 maggio 2023 – In quello stesso luogo dove Mina negli anni Sessanta veniva ad assistere al Festival degli Incompresi, Baudo presentava serate musicali, Spagna e Sabrina Salerno tenevano applauditissimi concerti, in quello stesso luogo in cui Paul Young, star di fama europea, si è esibito pochi anni fa - domani sera, alla storica discoteca Corallo di Scandiano, nella serata Shockville, organizzata da Vito Antoniello - apparirà Can Yaman. Proprio lui, l’attore e modello turco, diventato negli ultimi tempi, il nuovo sex simbol delle donne italiane. Cinema e tv, ma anche qualche spot pubblicitario di grande successo, gli hanno permesso di entrare nel cuore dell’altra metà del cielo a pieno titolo.

Un tour nazionale, in parte destinato a raccogliere fondi e aiutare gli adolescenti in difficoltà, un’iniziativa benefica che si chiama Break the wall e che nasce con la sua associazione Can Yaman for Children. Bello, ma non solo. Poliglotta e impegnato socialmente, il 33enne attore originario di Istanbul, vanta 10 milioni di follower su Instagram. Un seguito incredibile, motivo per il quale, l’organizzazione della serata è sicura di avere puntato sul personaggio giusto, in grado di catalizzare l’attenzione di un pubblico numeroso. Yaman, nei giorni scorsi, durante questo suo tour attraverso l’Italia, ha voluto incontrare i bambini bisognosi e affetti da patologie, incontrandoli e regalando loro dolci e sorrisi. Ha dichiarato che con le sue scelte benefiche, vuole "abbattere il muro dell’indifferenza". Al Corallo, dove saranno molti ad attenderlo, incontrerà il suo pubblico, desideroso da tempo, di accoglierlo in terra reggiana.