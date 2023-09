Coldplay a Reggio Emilia in concerto: la bufala fa il giro del web

Reggio Emilia, 13 settembre 2023 – Tutto pare sia iniziato con un post su Facebook del Consigliere Comunale e capogruppo per Coalizione Civica, Dario De Lucia: “I Coldplay a Reggio Emilia. La band britannica potrebbe suonare a Reggio a settembre 2024 aggiungendo una data al suo tour italiano”. La notizia subito rilanciata da alcune testate locali è così diventata virale, iniziando a fare il giro del web. Oggi però è arrivata la smentita: non ci sarà nessun concerto della famosa band a Campovolo.

Dopo grandi ospiti internazionali, come Harry Styles lo scorso 22 luglio infatti, forse non sarebbe stato così eccezionale per il palco della Rcf Arena di Campovolo ospitare altri grandi nomi. E quello dei Coldplay non è un nome a caso. La band britannica è sempre sulla cresta dell’onda e ogni loro data in Italia (e non solo) va sold out in pochissimo tempo. È stato così anche per le date di Roma del 2024: saranno quattro i concerti tra il 12 e il 16 luglio, ma i biglietti sono finiti in pochi istanti.

Nessun Chris Martin all’orizzonte per Reggio Emilia, insomma, sicuramente con grande sconcerto per quei fan che ci speravano. Quello di Campovolo rimane, a ogni modo, un palco importante per eventi che richiamano grandi numeri di persone: così è stato con le oltre 80mila persone accorse per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, ma anche per il mega concertone ‘Italia Loves Romagna’. L’evento organizzato lo scorso 24 giugno per aiutare le persone colpite dall’alluvione di metà maggio in Emilia Romagna, ha tra l’altro riscosso ben 3,2 milioni di fondi e sono già stati stanziati per ricostruire luoghi simbolo dell’arte e della cultura.