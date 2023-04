Concerto 1 maggio a Roma, c’è anche Ligabue

Reggio Emilia, 29 maggio 2023 – Dopo i rumors dei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità: a 17 anni dalla sua ultima partecipazione (2006), Luciano Ligabue torna sul palco del concerto del primo maggio a Roma.

E' ufficiale: Luciano Ligabue sarà sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma

Il cantautore, reduce da due concerti sold out nei club di Roma e Milano in cui ha presentato live il suo ultimo singolo “Riderai”, uscito ieri e che anticipa il nuovo album di inediti previsto in autunno, si aggiunge alla line up del Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano.

Il Liga tornerà poi protagonista a luglio con due eventi negli stadi: il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, andati sold out in meno di 10 minuti dall'apertura delle prevendite.

Il concertone del Primo maggio nella capitale è promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Chi sono gli altri artisti sul palco

Nelle nove ore di musica dal vivo e parole, si alterneranno sul palco anche Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest "Sicurezza stradale in musica" Hermes.

Opening act dalle 14 con Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

Per la sesta edizione consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concertone. Nella storia dell'evento, mai nessuno lo ha condotto così a lungo. A supportarla ci sarà Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico ‘I soliti idioti’ e accanto a Fiorello nel programma ‘Viva Rai 2’ attualmente in onda.