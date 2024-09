Un fulmine a ciel sereno: si dimette il direttore del conservatorio Giovanni Mareggini

Reggio Emilia, 11 settembre 2024 – Come un fulmine a ciel sereno arrivano le dimissioni del direttore del Conservatorio Peri-Merulo, Giovanni Mareggini, a un anno dalla nomina.

La motivazione ufficiale data da Mareggini è legata a problemi personali. "Informo che in data odierna ho inviato la mia lettera di dimissioni da direttore del Peri-Merulo al ministro dell’Università, Annamaria Bernini, e al presidente dell’Istituto, Armando Sternieri. Purtroppo sopravvenuti problemi personali, non mi permettono di proseguire, con lo stesso impegno, nel gravoso lavoro riguardante il ruolo che mio è stato affidato”, scrive Mareggini.

E la lettera continua "In particolare il mio grazie va al presidente Armando Sternieri, da cui ho imparato moltissimo in termini di efficienza e di pensiero ‘universitario’. Stiamo delineando un percorso nuovo del nostro Conservatorio. Con il vostro impegno (e io continuerò con il mio -se e come- il prossimo direttore deciderà) sono certo che il Peri-Merulo avrà un’ ulteriore fase di sviluppo qualitativo, sia in termini di proposta accademica, che di ricaduta sul territorio”.

Durante il mandato di Giovanni Mareggini, il Conservatorio ha messo a frutto una collaborazione importante con la Fondazione I Teatri, ha ampliato la proposta dei Master di II Livello (Violino, Flauto e Clarinetto), ha rinnovato l’annuale festival e stretto nuove collaborazioni con altri prestigiosi conservatori italiani.

Inoltre, sono stati inaugurati i festival Primavera Sinfonica, Clarinettologia e ampliata la proposta delle masterclass estive della Summer School con corsi interdisciplinari.

In questi 14 mesi di mandato è stato poi predisposto di aprire un punto di ascolto con psicologo per gli studenti, che nell’anno accademico 2023/2024 sono stati coinvolti in prima persona nell’organizzazione di eventi aperti alla città, come la maratona musicale C’è Musica al Peri del 2 giugno.

Nel 2024 si è registrato un aumento di domande da parte di studenti provenienti da ben 3 continenti e da tutta Italia, mentre per il nuovo anno accademico direttore e Cda avevano già progettato di istituire borse di studio per allievi in difficoltà.

Stanno infine proseguendo i lavori di adeguamento degli spazi della biblioteca Gentilucci, che presto sarà trasferita al piano terra e sono in corso i lavori di manutenzione dei Chiostri di San Domenico che ospitano il Conservatorio, fortemente voluti dal presidente Armando Sternieri, che così ha commentato le dimissioni di Giovanni Mareggini: "A nome di tutto l’Istituto ringrazio il maestro Mareggini per il lavoro svolto, che purtroppo per questioni personali si è dovuto interrompere. Mentre il 23, 24 e 25 ottobre inizieranno le procedure per l’elezione di un nuovo direttore”.