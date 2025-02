Epopea dei Nidi, c’è ‘L’uomo di Reggio’ al Catomes Tot

Reggio Emilia, 17 febbraio 2025 – “Dopo il primo film, ‘Il bambino ha cento linguaggi’ con al centro la Scuola dell’infanzia Diana del 1981, ed il secondo film, ‘Il salto oltre il muro’ del 1986, dove ho cercato di seguire quattro bambini provenienti dal Diana fino alla quinta elementare della scuola statale, ho cercato di fare un documentario storico, proponendo a Loris Malaguzzi di raccontare il ruolo storico delle scuole dell’infanzia dagli asili del popolo, creati nel primo dopoguerra, fino ad oggi”. Il regista Carlo Barsotti firma nel 1994 il docu-film ‘L’uomo di Reggio Emilia’ nel quale ripercorre la storia dei nidi e scuole dell’infanzia della nostra città attraverso la voce e la testimonianza di Loris Malaguzzi. Questa sera alle 20,45 al centro sociale Catomes Tot viene ripresentato nell’ambito di una serata dedicata alla figura di Malaguzzi. Il lavoro storico fatto da Carlo e Loris, le testimonianze raccolte in questo documentario continuano ad essere non solo un meraviglioso ricordo di quello che è stato e che tante persone sono riuscite a portare avanti, ma soprattutto un modello per la pedagogia reggiana e internazionale di oggi e di domani.

“Per diversi anni Loris non ha accettato di essere al centro di questa storia. Poi improvvisamente, a gennaio 1993 quando venne a Stoccolma per inaugurare l’Istituto Reggio Emilia a Stoccolma, espresse il desiderio di collaborare in pieno al mio progetto”, ha raccontato il regista Carlo Barsotti, grande amico di Malaguzzi, “Forse Loris capì che era giunto il momento dopo gli attacchi cardiaci che lo avevano indebolito (Loris Malaguzzi morì appena tre mesi dopo aver girato le scene di questo film): un triste presentimento forse? Sta di fatto che quando mi accingevo al montaggio del film, Loris ci lasciò il 30 Gennaio 1994. Il film, tramite la testimonianza di Loris, ha assunto il significato di una storia unica: Loris racconta ed il sottoscritto ha documentato la storia dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali reggiani dal 1946 al 1994”. Conclude il regista scomparso il 24 novembre scorso. Il film ha una durata di 75 minuti e si presenta come documento unico sulla vita dei nidi e delle scuole e del personale addetto, un film unico e non datato, di una splendida storia reggiana che tutt’ora continua. Alla serata interverranno Marwa Mahmoud assessora alle Politiche Educative, Nando Rinaldi, direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi del Comune di Reggio Emilia, Romina D’Antonio insegnante s.c.i. Robinson, Paola Riccó coordinatrice dell’Area Education di Reggio Children che leggerá un contributo di Anna Barsotti, moglie del regista.