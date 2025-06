Fan in fila dal mattino per il concerto di Ligabue: corsa ai posti migliori

Reggio Emilia, 21 giugno 2025 – Il giorno dei giorni avrà il culmine alle ore 21 quando Luciano Ligabue inizierà a infiammare i 100.000 fan accorsi da tutta Italia solo per lui, ma tutto é iniziato molto prima.

Fan in fila per il concerto di Ligabue al Campovolo

Già da questa mattina Reggio era invasa dagli appassionati del “Liga”. Corsa ai posti migliori con file belle lunghe, e alle ore 11 i primi cancelli si aprono per gli iscritti al “Bar Mario”. Durante la calda attesa sotto un sole cocente ecco un po’ di getti d’acqua verso la gente, che ha gradito. I cancelli aprono e via a correre verso la zona rossa, quella sotto palco. Alle 12 l’apertura definitiva per tutti. Via dell’Aeronautica diventa un vero e proprio campeggio: posti sold out sotto gli alberi, tra un pranzo al volo e un riposino per chi è qui già da giorni. Minuto dopo minuto arrivano sempre più bus da ogni parte d'Italia, e la gente si moltiplica. Non solo persone sotto gli alberi, ma anche in mezzo alla strada (chiaramente chiusa al traffico) con teli e cuscini. La febbre sale. Niente ferma questa passione, né il caldo né il lungo pomeriggio che c'è davanti: é davvero il caso di dire che per nulla al mondo questa gente si perderebbe certe notti qui.